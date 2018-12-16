ФОТО: На севере Карелии пропала первоклассница

Полиция разыскивает семилетнюю девочку, которая вчера ушла из своего дома в Беломорске и до сих пор не вернулась.

По сообщению паблика "Беломорск. Официальная группа", пропала Носикова Василиса Сергеевна, 2011 года рождения. Девочка ушла из дома в минувшую субботу в 19 часов и до настоящего времени не вернулась.

Одета в красную куртку, синие брюки, красные сапоги, серую шапку.

"Если Вам что-то известно о ее местонахождении, просим сообщить в ОМВД России по Беломорскому району по телефону (8814 37) 5-11-69", - пишут в паблике "Беломорск. Официальная группа".