ФОТО: На центральной площади в Петрозаводске проходят гулянья

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На площади Кирова во всю провожают Масленицу.
Петрозаводчане активно принимают участие в прадничных гуляньях на площади Кирова. Участвуют в конкурсах.
Многочисленные сувенирные лавки с мягкими игрушками, поделками из дерева и другим ассортиментом.
Организаторы Масленицы угощают жителей блинами.
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