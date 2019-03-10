ФОТО: На центральной площади в Петрозаводске проходят гулянья

На площади Кирова во всю провожают Масленицу.

Петрозаводчане активно принимают участие в прадничных гуляньях на площади Кирова. Участвуют в конкурсах.

Многочисленные сувенирные лавки с мягкими игрушками, поделками из дерева и другим ассортиментом.

Организаторы Масленицы угощают жителей блинами.