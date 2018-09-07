ФОТО: "Нашу пенсию унес депутат-единоросс"

В Петрозаводске прошел очередной, третий по счету митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.

"У нас есть только два пути – массовый протест на улицах и массовое голосование на выборах против "Единой России", - говорили участники акции.

В центре митинга была установлена сделанная из картона "Доска позора", на ней организаторы разместили фотографии депутатов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста. В центре этой доски было фото депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко, а вокруг - вся фракция единороссов в Заксобрании в полном составе и примкнувших к ним ЛДПРовцев, которые тоже одобрили губительную "пенсионную реформу".

По итогам участники акции протеста выразили недоверие президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Единогласно выступили против повышения пенсионного возраста даже в том «смягченном варианте», который предложил президент, и потребовали от российских властей отозвать соответствующий законопроект, который Госдума планирует рассмотреть уже во втором чтении.

Подробнее о митинге читайте в нашем репортаже.

Все фото – здесь.