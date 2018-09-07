Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
17:22, 07 Сентября 2018

ФОТО: "Нашу пенсию унес депутат-единоросс"

По теме

Завтра, 8 сентября, - "день тишины"
07.09.18 12:20
Парфенчиков вошел в тройку лидеров глав регионов СЗФО по итогам августа
07.09.18 09:14
ФОТО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки Путина и Медведева из-за повышения пенсионного возраста
06.09.18 19:39
Все новости
Загрузка...

В Петрозаводске прошел очередной, третий по счету митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.

"У нас есть только два пути – массовый протест на улицах и массовое голосование на выборах против "Единой России", - говорили участники акции.    

В центре митинга была установлена сделанная из картона "Доска позора", на ней организаторы разместили фотографии депутатов, которые голосовали за повышение пенсионного возраста. В центре этой доски было фото депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко, а вокруг -  вся фракция единороссов в Заксобрании в полном составе и примкнувших к ним ЛДПРовцев, которые тоже одобрили губительную "пенсионную реформу".

По итогам участники акции протеста выразили недоверие президенту РФ Владимиру Путину и председателю правительства России Дмитрию Медведеву. Единогласно выступили против повышения пенсионного возраста даже в том «смягченном варианте», который предложил президент, и потребовали от российских властей отозвать соответствующий законопроект, который Госдума планирует рассмотреть уже во втором чтении. 

Подробнее о митинге читайте в нашем репортаже.

Все фото – здесь.

По теме

Завтра, 8 сентября, - "день тишины"
07.09.18 12:20
Парфенчиков вошел в тройку лидеров глав регионов СЗФО по итогам августа
07.09.18 09:14
ФОТО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки Путина и Медведева из-за повышения пенсионного возраста
06.09.18 19:39
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2018-09-07 19:36:38

deep, что с вами стало и о чём пишите ? Полная чушь . В Россию пришла беда , все эти прозападные либералы взяли верх , президент взял сторону законченных сволочей . Ч то будет с людьми и Россией не понятно . Тем более , что люди сами себя втаптывают в нищету и мракобесие . Россия просто пропадает либералы толкает нашу страну в пропасть . Кругом воровство , обман и убогость власти . А народу все безразлично , даже своя судьба .
Игорь Егоров
2018-09-07 19:30:20
Эта прибавка инфляцию за пол-года на продукты не покроет, вызванную так же и повышением НДС до 20% тем же Пу.
Игорь Егоров
2018-09-07 19:27:51
Президенту НЕДОВЕРИЕ по всей России, но вряд ли он знает об этом, для него как в телевизоре сказочная "Великая Россия", что он с колен 20 лет подымает без успеха.
Пора на покой - в мавзолей на верхнюю полку досрочно, да и салют по такому случаю можно дать за свободную Россию.
User
2018-09-07 19:23:30
За ворье голосовали?
Вот и пенсию прос..ли.
А теперь хоть митингуй,
Все равно получишь... дырку от бублика.

"Если ты пьешь с ворами, опасайся за свой кошелек"(с)
deep
2018-09-07 19:08:32
Ну хоце понять: прибавка на 1 тысячу в месяц, что ЭТО? В ней сидит законная индексация, или будет индексация и плюс 1 тысяча ещё? Говорить то надо понятливей?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2018, 06:40
ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске
05.09.2018, 20:40
Ученые выявили смертельную опасность популярного в России обезболивающего
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
06.09.2018, 14:40
Когда в Карелию придут осенние холода, рассказали в Гидрометцентре
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 16:40
Политкухня
"Нашу пенсию унес депутат-единоросс"
В Петрозаводске прошел очередной, третий по счету митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста.
Обратная сторона молочного бизнеса Карелии 3
Сегодня 11:21
"Ярмарка новостроек": грамотный подход к выбору недвижимости
Сегодня 10:00
Хоть три, хоть четыре 3
06.09.2018 12:42
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 8
05.09.2018 11:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:06
Без политики
"Сегодня нет хиппи, но есть другие, а свобода – всегда свобода"
Олег Липовецкий рассказал "Столице на Онего" о работе над мюзиклом "Бременские музыканты" в Музыкальном театре Карелии.
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
04.09.2018 09:54
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 7
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел третий митинг КПРФ против повышения пенсионного возраста
Сегодня 17:18
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»