ФОТО: Наталья Водянова с морщинами на лице и мешками под глазами

36-летняя Наталья Водянова доказала, что не стесняется своей естественности. Модель опубликовала в Instagram фото крупным планом, на котором отчетливо видны мимические морщины на лбу и отеки под глазами.

Свой уставший вид Наталья объяснила насыщенным рабочим графиком, пишет Lady.

"Чувствуется мне, что придется выпить ведро кофе в ближайшие 6 дней. Отдых за плечами, а впереди Лондон, Марсель, Париж, Токио, Владивосток и Москва. Как вы думаете, я готова?" - подписала она фото.

Поклонники пришли в восторг от естественного снимка Водяновой и поблагодарили модель за то, что вдохновляет других не бояться быть собой.

"Такая естественная и красивая! Настоящая, без пафоса и фальши, а самое главное — человечная!", "Лайк за вашу натуральность и естественность!", "Переживала о морщинках на лбу, увидела фото, и прям отпустило", "Я поняла, чем мне нравятся ваши фото – естественностью. Морщинки на лбу, мешки — это прекрасно", "Спасибо что вдохновляете всех мам не боятся быть собой", — написали они.

Но нашлись и недовольные внешним видом Натальи. Они принялись советовать модели прибегнуть к уколам красоты, чтобы "разровнять лоб". "Ботокс очень помогает в таком случае и филлеры", "Нечего хвастаться морщинами, их надо убирать", —высказали свое мнение некоторые пользователи Сети.