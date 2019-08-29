ФОТО: Нелегальных торговцев арбузами и помидорами разогнали в Петрозаводске

Очередной рейд по местам несанкционированной торговли прошел в Петрозаводске, сообщили в мэрии.

Администрации Петрозаводска при участии представителей полиции и муниципального предприятия "Автоспецтранс" провели традиционный рейд по местам распроложения торговых рядов. В частности, были ликвидированы стихийные торговые точки на Зареке, Ключевой, Древлянке, на Первомайском проспекте и в центре города.

В отношении продавцов составлено несколько протоколов обадминистративных нарушениях. Размер штрафных санкций, предусмотренных за выявленные правонарушения, – от трех до пяти тысяч рублей.