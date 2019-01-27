ФОТО: Поздним вечером в Петрозаводске маршрутка столкнулась с легковушкой

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ДТП произошло вечером 26 января на улице Профсоюзов.
Коррреспондент "Столицы на Онего" запечатлел последствия ДТП, произошедшего 26 января на ул. Профсоюзов, 10, около сетевого магазина. Маршрутка столкнулась с "ВАЗ-2115".
Обстоятельства произошедшего пока неизвестны.
Погибших нет.
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