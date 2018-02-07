ФОТО: Новая оптическая иллюзия озадачила пользователей Интернета

Посетители портала Reddit разошлись во мнениях относительно оптической иллюзии, возникающей при совмещении двух фотографий одной и той же улицы.

В подписи к снимку говорится, что совмещены два абсолютно одинаковых снимка, сделанных с одного и того же ракурса, "пиксель к пикселю".



© фото : djeclipz

Многие пользователи посчитали, что фотограф попытался обвести их вокруг пальца, отмечает РИА Новости:

"Мне кажется, что улица на правом снимке больше наклонена вправо".

"А я думаю, что дороги вообще ведут в разные стороны, будто одна разветвляется на две. Трудно поверить, что улицы параллельны друг другу".

"Очень странно. Могу сказать вам, что это одна и та же фотография, но что-то мешает моему мозгу это принять. Интересно, с чем конкретно это связано".

"Это из-за того, что две улицы слились воедино внизу картинок. Ваш мозг пытается принять это за одно изображение развилки, и для этого улица на снимке слева должна находиться под другим углом, нежели на фото справа".

После того, как один из участников обсуждения наложил фотографии друг на друга и сделал gif-изображение, пользователи согласились, что это действительно один и тот же снимок.