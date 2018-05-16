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Новости. Общество
21:30, 16 Мая 2018

ФОТО: Новые купальники - "скотч на некоторых местах"

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Американский художник Джоэль Альварес предложил девушкам обклеивать тело скотчем вместо одежды, сообщает "Лента" со ссылкой на The Sun.

Мужчина открыл компанию Black Tape Project, специализирующуюся на альтернативной моде. В официальном Instagram-аккаунте фирмы, у которого 261 тысяча подписчиков, Альварес опубликовал фотографии со съемок, где разноцветный скотч на моделях имитирует нижнее белье.

В 2018 году Black Tape Project решил показать девушкам, как можно использовать клейкую ленту вместо купальников. На снимках кусочки скотча разных цветов наклеены на тело моделей, очертаниями напоминая сверкающие цельные купальники и бикини.

Некоторые подписчики страницы @blacktapeproject пришли в восторг от идеи. "Сногсшибательно и роскошно. Произведение искусства на произведении искусства", - писали они в комментариях. Другие отнеслись к "купальникам" с недоверием. "Очень сексуально, но… Должно быть, не очень удобно ходить со скотчем на некоторых местах", - заметили они.

В мае, в преддверии пляжного сезона, девушки изобрели новый способ загара топлес: они будут использовать боди-арт вместо верхней части купальника. Идея стала трендом в Instagram после того, как популярный аккаунт @gogetglitter опубликовал фотографии моделей, чьи тела покрыты слоем краски и блесток в форме слитных купальных костюмов и бикини.

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