ФОТО: Новые купальники - "скотч на некоторых местах"

Американский художник Джоэль Альварес предложил девушкам обклеивать тело скотчем вместо одежды, сообщает "Лента" со ссылкой на The Sun.

Мужчина открыл компанию Black Tape Project, специализирующуюся на альтернативной моде. В официальном Instagram-аккаунте фирмы, у которого 261 тысяча подписчиков, Альварес опубликовал фотографии со съемок, где разноцветный скотч на моделях имитирует нижнее белье.

В 2018 году Black Tape Project решил показать девушкам, как можно использовать клейкую ленту вместо купальников. На снимках кусочки скотча разных цветов наклеены на тело моделей, очертаниями напоминая сверкающие цельные купальники и бикини.

Некоторые подписчики страницы @blacktapeproject пришли в восторг от идеи. "Сногсшибательно и роскошно. Произведение искусства на произведении искусства", - писали они в комментариях. Другие отнеслись к "купальникам" с недоверием. "Очень сексуально, но… Должно быть, не очень удобно ходить со скотчем на некоторых местах", - заметили они.

В мае, в преддверии пляжного сезона, девушки изобрели новый способ загара топлес: они будут использовать боди-арт вместо верхней части купальника. Идея стала трендом в Instagram после того, как популярный аккаунт @gogetglitter опубликовал фотографии моделей, чьи тела покрыты слоем краски и блесток в форме слитных купальных костюмов и бикини.