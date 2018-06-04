ФОТО: Очень голое платье Кардашьян

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Светская львица прошлась по городу в откровенном наряде.
Ким Кардашьян любит демонстрировать свое шикарное тело публике. Она, не стесняясь, позирует обнаженной для рекламных кампаний, выставляет свои откровенные фото в Сети, рассказывает WomanHit. Вот и на этот раз светская львица вышла прогуляться по городу в абсолютно прозрачном платье. Бюстгальтер она не стала надевать, лишь прикрыла соски плащом.
Весь мир обсуждает свободомыслие Ким. Кто-то считает ее вид вульгарным и упрекает в пошлости. Другие, наоборот, восхищаются ее формами и гладкой кожей. Откровенный снимок, который она разместила в своем Инстаграме, моментально собрал почти два миллиона лайков.
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