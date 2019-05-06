ФОТО: Очередное здание собираются построить в центре Древлянки

В Петрозаводске на Березовой аллее рядом со зданием бывшего магазина "Ленторг", проданного почти за 22 млн рублей, появился забор.

Несколько недель назад на территории рядом с бывшим магазином "Ленторг", проданным на аукционе за 21,7 млн рублей, начались строительные работы. Участок земли на углу ул.Березовая аллея и ул.Древлянка оградили забором.

В администрации Петрозаводска рассказали, что застройщик не имеет отношения к проданному зданию бывшего "Ленторга", а возводит постройку на территории, расположенной рядом.

"В августе 2018 года индивидуальному предпринимателю было выдано разрешение на строительство 2-этажного административного здания на данном участке площадью 1000 кв.м, - сообщили в мэрии, - разрешение на строительство было выдано сроком до 24 августа 2020 года".

Напомним, что 11 февраля в Петрозаводске городская администрация провела аукцион по продаже муниципального здания, где некогда располагался продуктовый магазин сети "Ленторг" на улице Березовая аллея, 27.

По информации городской администрации, здание приобрел за 21,7 млн рублей индивидуальный предприниматель из Петрозаводска Никита Бокарев.

По данным из открытых источников, предприниматель Никита Бокарев занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.