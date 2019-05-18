ФОТО: Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске

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"Винтажный цех" открылся на Перевалке в клубе "Виноград".
На прилавках "Винтажного цеха", как обычно, продаются товары хэндмэйд ярмарки и блошиного рынка.
Можно приобрести "ловца снов", виниловые пластинки, старый слесарный инструмент, фарфоровую сову в клетке, советскую электрошашлычницу, керамические брошки или набор для изготовления скульптурных слепков рук, ног и других частей тела.
В субботу на ярмарке было на удивление малолюдно.
Смотрим фото, прицениваемся.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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