ФОТО: Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске

"Винтажный цех" открылся на Перевалке в клубе "Виноград".

На прилавках "Винтажного цеха", как обычно, продаются товары хэндмэйд ярмарки и блошиного рынка.

Можно приобрести "ловца снов", виниловые пластинки, старый слесарный инструмент, фарфоровую сову в клетке, советскую электрошашлычницу, керамические брошки или набор для изготовления скульптурных слепков рук, ног и других частей тела.

В субботу на ярмарке было на удивление малолюдно.

Смотрим фото, прицениваемся.