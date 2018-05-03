ФОТО: Один из районов Петрозаводска утопает в мусоре

Жители Петрозаводска жалуются на то, что коммунальные службы не вывозят бытовой мусор с площадок в районе Голиковки.

Мусорные площадки на Голиковке завалены отходами. Фотографии одной из таких площадок сделал петрозаводчанин Максим Алиев.

Мусорные контейнеры расположены на пересечении улиц маршала Мерецкова и Загородной. На площадке, где расположены баки, коммунальные службы давно не проводили уборку. Территория утопает в мусоре.