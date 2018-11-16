ФОТО: ОНФ выявил очередную несанкционированную вырубку на территории "зеленого щита" Петрозаводска

Незаконная вырубка произведена на территории парка "Южная Кукковка", размер ущерба составил около 1,5 миллионов рублей, сообщили в ОНФ.

В региональное отделение Общероссийского народного фронта в Карелии обратились жители Петрозаводска, обеспокоенные незаконной вырубкой лесов на окраине города. Активисты ОНФ совместно с представителями администрации Петрозаводского городского округа и слушателями "Школы общественных экологических инспекторов" выехали в район ТИЗ "Усадьба", недалеко от которого обнаружили около 2 га площади вырубленных зеленых насаждений. В ходе рейда было установлено, что вырубка произведена на территории парка "Южная Кукковка", включенного в лесопарковый зеленый пояс города, постановление о создании которого было принято Законодательным собранием республики в апреле 2018 года, сообщается на сайте ОНФ.

На месте вырубки общественники обнаружили два трактора, обогревающий домик, легковой автомобиль с прицепом, а также спиленную и складированную в штабеля древесину. Как выяснили общественники, некая организация в этом месте вела строительство дороги, при этом разрешительных документов на заготовку древесины, проектно-сметной документации на строительство дороги у компании не было.

"Сомневаться в том, что эта вырубка несанкционированная, не приходится. Работы в районе ТИЗ "Усадьба" проводились с нарушением действующего законодательства. И ущерб они нанесли немалый. По предварительным подсчетам экспертов, размер ущерба составил около 1,5 миллионов рублей. И, как отметили представители лесничества, хищение деловой древесины в этом квартале идет с 2016 года. За это время было вырублено порядка 70% древесины. Сейчас лесорубы собрали сосну, ель, березу и осину на недорубленных участках", – рассказал член регионального штаба Народного фронта, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Карелии Владимир Кванин Кванин.

Как отметили общественники, похожий случай незаконной рубки был выявлен активистами ОНФ в конце мая 2018 гоа. Тогда эксперты Народного фронта совместно с администрацией Петрозаводска выехали на улицу Университетскую, где обнаружили массовую вырубку зеленых насаждений общей площадью около 81 га. 62 га приходились на территорию городских лесов, которые также включены в «зеленый щит» Петрозаводска. По подсчетам республиканского министерства по природопользованию и экологии, размер ущерба составил около 209 милиионов рублей. По факту вырубки управлением МВД России были возбуждены уголовные дела. Однако до сих пор виновные лица не установлены и не привлечены к уголовной ответственности.

"За последние пять месяцев мы второй раз сталкиваемся с несанкционированными вырубками на территории "зеленого щита" Петрозаводска, решение о создании которого было принято депутатами карельского парламента еще в апреле 2018 года. Почему органы власти до сих пор не установили границы лесопаркового зеленого пояса? Согласно законодательству, на эту процедуру отводится не более 180 дней. Пока представители власти и контролирующих органов бездействуют, "черные лесорубы" чувствуют себя абсолютно безнаказанными. Леса тают на глазах. От лесопаркового пояса вскоре ничего не останется", – считает Кванин.

Активисты ОНФ вновь обратились в министерство внутренних дел Карелии и к главе республики с просьбой принять экстренные меры для привлечения виновных в уничтожении "зеленого щита" к ответственности. Кроме того, по мнению общественников, руководство региона должно взять на особый контроль работу по установлению границ лесопаркового зеленого пояса Петрозаводска.

Модератор тематической площадки ОНФ "Экология" Дмитрий Миронов отметил, что все случаи нарушения природоохранного законодательства на территории "зеленых щитов" Общероссийский народный фронт берет на особый контроль.

"Мы требуем, чтобы все виновные в незаконных вырубках деревьев в границе созданного "зеленого щита" в Петрозаводске были наказаны, а вырубки остановлены. Необходимо, чтобы в эту ситуацию как можно скорее вмешались все региональные органы власти, в том числе глава Республики Карелия. Мы ждем результата уже в самое ближайшее время", – резюмировал Миронов.