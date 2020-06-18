Лесничий в Карелии под предлогом благоустройства украла деньги у бизнесмена

Всего с начала года в суды направлены материалы по 17 уголовным делам в отношении нарушителей в сфере лесного комплекса, сообщили в МВД Карелии.

Так, в январе в Кондопожском районе возбуждены уголовные в отношении лесничего Гирвасского участкового лесничества. Она, пользуясь своим служебным положением, под обманным предлогом похищала деньги у предпринимателя, а именно: просила оказать финансовую помощь в благоустройстве лесничества. В июне приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

А директор лесопромышленного предприятия в Кондопожском районе в результате незаконных рубок нанес лесному комплексу ущерб в 1 миллион рублей. Он продавал древесину предпринимателям и частными фирмам.

Полицией по Калевальскому району возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки в Войницком участковом лесничестве.

В Прионежье с согласия председателя правления потребительского кооператива застройщиков на территории одного из районных лесничеств осуществлялась незаконная рубка лесных насаждений под строительство дороги. Дело передали в суд.