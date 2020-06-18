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Лесничий в Карелии под предлогом благоустройства украла деньги у бизнесмена

Новости. Криминал
13:23, 19 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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Всего с начала года в суды направлены материалы по 17 уголовным делам в отношении нарушителей в сфере лесного комплекса, сообщили в МВД Карелии.

Так, в январе в Кондопожском районе возбуждены уголовные в отношении лесничего Гирвасского участкового лесничества. Она, пользуясь своим служебным положением, под обманным предлогом похищала деньги  у предпринимателя, а именно: просила оказать финансовую помощь в благоустройстве лесничества. В июне приговором суда подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно.

А директор лесопромышленного предприятия в Кондопожском районе в результате незаконных рубок нанес лесному комплексу ущерб в 1 миллион рублей. Он продавал древесину предпринимателям и частными фирмам.

Полицией по Калевальскому району возбуждено уголовное дело  по факту незаконной рубки в Войницком участковом лесничестве.

В Прионежье с согласия председателя правления потребительского кооператива застройщиков на территории одного из районных лесничеств осуществлялась незаконная рубка лесных насаждений под строительство дороги. Дело передали в суд.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-19 14:39:53
В советское время лесничии занимались тем же самым. В консерватории не надо что-то подправить?(с)
Гость
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