ФОТО: Парфенчиков открыл новый кинозал в Пудоже

Глава Карелии Артур Парфенчиков посмотрел вместе с жителями Пудожа драму "Человек, который удивил всех" в современном киноконцертном зале в местном ДК.

В Пудожском Доме культуры официально открыли новый кинозал. 5 млн рублей на его оснащение (экран, кино- и звуковое оборудование, ремонт зрительного зала на 336 мест) были выделены из Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Дом культуры стал одним из победителей конкурсного отбора Фонда кино для городов с населением до 500 тысяч человек. Теперь пудожане могут смотреть кино на большом экране, посещать концерты и другие мероприятия, которые будут проходить на более высоком уровне, пишет глава Карелии на своей странице в "ВКонтакте".

Артур Пафенчиков вместе с пудожанами посмотрел в новом кинозале российскую драму. Первым фильмом, показанным в Пудожском доме культуры, стал фильм "Человек, который удивил всех" от режиссеров Наташи Меркуловой и Алексея Чупова. Одну из главных ролей в картине сыграл школьник из Петрозаводска Василий Попов. Фильм был отмечен на Венецианском кинофестивале, приз получила актриса Наталья Кудряшова.

"Фильм, скорее, не для праздничного момента... Ощущения неоднозначные после его просмотра", - отметил глава Карелии.