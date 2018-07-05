ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей

В центре Петрозаводска сегодня открылся первый рыбный магазин карельских фермеров под названием "У якоря".

В четверг 5 июля в 14.30 на проспекте Ленина,4 в Петрозаводске глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в открытии первого рыбного магазина карельских товаропроизводителей "У якоря".

"Это первый шаг, - сказал Парфенчиков, - для нас это очень важно. Магазин пока небольшой, но одним из главных условий было найти место, чтобы и горожане и туристы могли купить карельскую продукцию. Гости столицы могут прийти сюда и выбрать все что душе угодно: и морскую рыбу, которую добывает карельский флот, и форель нашу. Самое главное, что это все свежее очень хорошего качества".

Задолго до открытия магазина у дверей собралось большое количество народу – как простые горожане, так и представители городской и республиканской власти.

Красную ленточку при открытии магазина перерезал один из самых известных производителей рыбной продукции Николай Федоренко.

Гостей мероприятия – главу Карелии Артура Парфенчикова и мэра Петрозаводска Ирину Мирошник в магазине встретили артисты в национальных костюмах, которые прочитали стихи о Карелии.

Под звуки баяна прошла дегустация. Все гости попробовали бутерброды с красной рыбой, тарталетки с икрой и другую продукцию местных фермеров.

По словам Николая Федоренко, в магазине будет продаваться: радужная форель охлажденная, замороженная, слабосоленая, холодного и горячего копчения производства ИП Федоренко, консервы и пресервы из ряпушки ИП Коваленко Д.В., консервы из ряпушки и корюшки ИП Децко А.В., а также морская и пресноводная рыба.

Помимо рыбной продукции можно будет приобрести мед, чай, сыр, варенье – всё от карельских производителей.

Магазин работает без выходных с 10.00 до 20.00.

Как признался Артур Парфенчиков: "Магазин небольшой, пока нет возможности сделать дегустационную зону, кафе, чтобы люди могли попробовать и сыр, и чай, и калитки. Но у нас уже есть идеи по ряду помещений в центре города - мы будем развиваться".