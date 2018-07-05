Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
16:53, 05 Июля 2018

ФОТО: Парфенчиков открыл в Петрозаводске первый рыбный магазин карельских товаропроизводителей

По теме

ВИДЕО: Прогуливающиеся по пляжу пингвины показали людям, что такое романтика
05.07.18 18:00
Сотрудницу детсада в Карелии оштрафовали на 40 тыс. рублей
05.07.18 17:40
Яхтенный проезд и улица Урожайная появились в Петрозаводске
05.07.18 17:20
Все новости
Загрузка...

В центре Петрозаводска сегодня открылся первый рыбный магазин карельских фермеров под названием "У якоря".

В четверг 5 июля в 14.30 на проспекте Ленина,4 в Петрозаводске глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в открытии первого рыбного магазина карельских товаропроизводителей "У якоря".

"Это первый шаг, - сказал Парфенчиков, - для нас это очень важно. Магазин пока небольшой, но одним из главных условий было найти место, чтобы и горожане и туристы могли купить карельскую продукцию. Гости столицы могут прийти сюда и выбрать все что душе угодно: и морскую рыбу, которую добывает карельский флот, и форель нашу. Самое главное, что это все свежее очень хорошего качества".

Задолго до открытия магазина у дверей собралось большое количество народу – как простые горожане, так и представители городской и республиканской власти.

Красную ленточку при открытии магазина перерезал один из самых известных производителей рыбной продукции Николай Федоренко.

Гостей мероприятия – главу Карелии Артура Парфенчикова и мэра Петрозаводска Ирину Мирошник в магазине встретили артисты в национальных костюмах, которые прочитали стихи о Карелии.

Под звуки баяна прошла дегустация. Все гости попробовали бутерброды с красной рыбой, тарталетки с икрой и другую продукцию местных фермеров.

По словам Николая Федоренко, в магазине будет продаваться: радужная форель охлажденная, замороженная, слабосоленая, холодного и горячего копчения производства ИП Федоренко, консервы и пресервы из ряпушки ИП Коваленко Д.В., консервы из ряпушки и корюшки ИП Децко А.В., а также морская и пресноводная рыба.

Помимо рыбной продукции можно будет приобрести мед, чай, сыр, варенье – всё от карельских производителей.

Магазин работает без выходных с 10.00 до 20.00.

Как признался Артур Парфенчиков: "Магазин небольшой, пока нет возможности сделать дегустационную зону, кафе, чтобы люди могли попробовать и сыр, и чай, и калитки. Но у нас уже есть идеи по ряду помещений в центре города - мы будем развиваться".

По теме

ВИДЕО: Прогуливающиеся по пляжу пингвины показали людям, что такое романтика
05.07.18 18:00
Сотрудницу детсада в Карелии оштрафовали на 40 тыс. рублей
05.07.18 17:40
Яхтенный проезд и улица Урожайная появились в Петрозаводске
05.07.18 17:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ivancho
2018-07-05 17:23:29
Место "У якоря" - это ведь "На дне" ? Что они курят? :))
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
29.06.2018, 21:30
ФОТО: От Волочковой, показавшей грудь, отвернулась дочь
30.06.2018, 18:22
ВИДЕО: В Петрозаводске идет эвакуация торговых центров
28.06.2018, 15:57
На рыбалке в Карелии погиб известный дизайнер из Ярославля
30.06.2018, 17:33
ФОТО: Из торговых центров в Петрозаводске эвакуировали посетителей
30.06.2018, 13:18
ВИДЕО: Что происходит на Дне города в эту минуту
28.06.2018, 10:39
Дмитриева заподозрили в сексуальном насилии

Аналитика

02.07.2018 11:29
Политкухня
Ничего не боится 7
Одной из причин начинающихся непопулярных в России реформ политологи обоснованно называют "растущую политическую самоуверенность президента".
"Мы учили людей бороться за свои права"
02.07.2018 11:27
Офтальмологический центр Карелии расширяется
29.06.2018 13:57
Заплатили и забыли 1
28.06.2018 12:43
"Деревне отрубают голову" 7
27.06.2018 17:17
Вся аналитика

Чтиво

03.07.2018 11:19
Без политики
Александр Ершов. Свой среди других 1
"Я ни разу не пожалел, что принял приглашение работать в Прионежской сетевой компании".
Приходи за здоровьем вовремя
03.07.2018 09:25
Самоотверженно и безбашенно
02.07.2018 12:32
Благодатная свадьба 2
27.06.2018 16:01
архив чтиво

Медиа

Выступление Корнелюка на Дне города в Петрозаводске
01.07.2018 15:35
все фото и видео

Опрос

Довольны ли вы качеством ямочного ремонта в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»