ФОТО: Парфенчиков помирился с Анной Власовой, которой нагрубил "ВКонтакте"

Глава Карелии побывал дома у жительницы поселка Суоёки Анны Власовой, в переписке с которой "допустил эмоциональный срыв" в ответ на жалобу о закрытии детского сада.

О своем посещении поселка Суоёки Артур Парфенчиков рассказал на странице в соцсети.

"Сегодня побывал у Анны и Андрея Власовых в посёлке Суоёки, встретился с населением посёлка, - написал Парфенчиков. – Вместе мы нашли вариант решения проблемы: будем организовывать семейную группу детского сада для 5 детей. Здание аварийной школы по решению жителей передаём им на материалы и дрова. А для семейного детского сада будем выкупать частный дом, который перейдет в муниципальную собственность, сделаем ремонт и оборудуем его под семейный детский сад. Анна согласилась стать помощником воспитателя. Данную практику малых групп будем применять и в других небольших населенных пунктах Карелии".