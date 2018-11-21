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Новости. Общество
17:52, 21 Ноября 2018

ФОТО: Парфенчиков помирился с Анной Власовой, которой нагрубил "ВКонтакте"

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Глава Карелии побывал дома у жительницы поселка Суоёки Анны Власовой, в переписке с которой "допустил эмоциональный срыв" в ответ на жалобу о закрытии детского сада.

О своем посещении поселка Суоёки Артур Парфенчиков рассказал на странице в соцсети.

"Сегодня побывал у Анны и Андрея Власовых в посёлке Суоёки, встретился с населением посёлка, - написал Парфенчиков. – Вместе мы нашли вариант решения проблемы: будем организовывать семейную группу детского сада для 5 детей. Здание аварийной школы по решению жителей передаём им на материалы и дрова. А для семейного детского сада будем выкупать частный дом, который перейдет в муниципальную собственность, сделаем ремонт и оборудуем его под семейный детский сад. Анна согласилась стать помощником воспитателя. Данную практику малых групп будем применять и в других небольших населенных пунктах Карелии".

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Комментарии

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родитель
2018-11-21 19:12:03
Молодец, Глава! Настоящий русский мужик! И обматерит, если под горячую руку попался, и погладит, когда отойдёт. И решение принял замечательное -- не для этой деревни только, а системное. А диванные умники пусть смотрят Малахова и не отвлекаются на идиотские советы.
gaudealis
2018-11-21 18:59:40
Мы имеем дело с весьма значимым прецедентом, когда вскрылось лицемерие власти и люди воочию могли лицезреть наплевательское отношение "народного избранника" к проблемам и бедам маленького человека (его избирателя).
Конечно, для спасения своей репутации после случившегося скандала опозорившийся чинуша готов был сделать всё, что угодно - хоть забраться на крышу здания закрытого детского садика и прокукарекать на весь мир в прямом эфире крупнейших телеканалов...
Однако истинное своё отношение он уже продемонстрировал ранее. Слово - не воробей, и уделавшемуся в собственный словесный помёт "эмоционально неустойчивому" высокопоставленному лицу от этого нельзя будет отмыться уже никогда.
Mike
2018-11-21 18:29:46
Поздно пить Боржоми. Крепок русский мужик задним умом. Это о ситуации, которой могло бы не быть, если бы главу не заносило. Если ты губернатор, это не значит, что любое хамство и грубость дозволены. Мягче надо с людьми, мягче, а не то ведь и до гнева президентского недалеко.
Жорж
2018-11-21 18:26:50
Анна молодец ,заставила бюрократическую систему работать на людей , пример всем нам . ПАО желаю сделать выводы и заставить своих чиновников работать .
однозначно
2018-11-21 18:22:32
Пусть подарит ей корову. И детям ейным польза, и делом займется вместо того, чтобы в контакте зависать. Все яжематери хотят жить комфортно, а коров доить некому.
кир
2018-11-21 18:48:46
однозначно, нет силы не поддержать. Поддерживаю на все сто. :)
Сила в правде
2018-11-21 18:08:54
Сильная женщина вообще не пошла бы на такую "встречу", зачем унижаться? До неё дойдёт через пару месяцев.....дай Бог чтобы не обманули ,конечно....
Гость
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