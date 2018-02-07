ФОТО: Педагога из карельской глубинки наградили в Совете Федерации

Учитель из Карелии Татьяна Торкель получила благодарственное письмо Минобрнауки России, сообщает министерство образования Карелии.

Награждение лучших руководителей и специалистов, в числе которых оказалась учитель Нововилговской школы Татьяны Торкель, прошло в рамках встречи председателя Совфеда Валентины Матвиенко с тружениками социальной сферы села из 67 регионов.

"На встрече в Совете Федерации были затронуты темы модернизации объектов образования, восстановления сельских клубов, сохранения и приумножения культурного наследия, вопросы организации системы здравоохранения, повышения доступности медицинской помощи, обеспечения транспортной доступности сельских населенных пунктов", - сообщили в Минобре.

В завершение состоялось награждение. Педагог из Карелии Татьяна Торкель получила благодарственное письмо министерства образования и науки РФ за профессиональные достижения.

Татьяна Торкель в прошлом году стала победителем в ежегодном районном конкурсе "Учитель года-2017". Представляя Прионежский район на республиканском конкурсе "Учитель года Карелии-2017", заняла III место.