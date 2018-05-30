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Новости. Общество
14:40, 30 Мая 2018

ФОТО: Перинатальный центр Карелии достроили

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Завершается благоустройство территории Перинатального центра, сообщили в правительстве республики.

Ход окончания работ проверил руководитель Минстроя Карелии Олег Ермолаев.

К настоящему времени само здание уже полностью готово, подготовлены операционные и родовые залы. Завершается расстановка медицинской мебели и медицинского оборудования, работают клининговые службы. Также заканчиваются отделочные работы в пищеблоке, смонтирована система вентиляции.

По словам Олега Ермолаева, медицинское учреждение на сегодняшний день одно из самых современных не только в плане обеспеченности новейшим инновационным оборудованием, но и в части инженерной инфраструктуры.

Работы по благоустройству в настоящее время практически завершены. На территории установлены фонари, заасфальтированы пешеходные дорожки, оборудованы поребрики. Также отсыпаны клумбы и высажены саженцы хвойных и лиственных пород деревьев и кустарников. В течение недели будут установлены урны, вазоны и скамейки по всей пешеходной зоне.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Инженер Брунс
2018-05-30 15:31:32
враги России знатно работали на этом объекте, поэтому так долго и строили, постоянно втыкали палки в колёса, народ с з/п кидали....Подпиндосники разного уровня костьми легли, чтобы центра не построили.... но сил не хватило, ибо пиндосов понемногу выдавливают в мире из всех сфер.
День открытия - горе для подпиндосников и победа для всех других
Dredd
2018-05-30 16:03:05
Инженер Брунс, по мне так виноваты чиновники, которые непрофессионалы в своем деле, мало того что без профильного образования, так еще и назначенные на должности без малейшего опыта. И такое положение дела, что в министерствах, что в администрации города.
Умный
2018-05-30 15:17:07
Os. На картинках и фотка не видно! Значит не важно.
Os
2018-05-30 14:51:37
А дорога к нему?
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