ФОТО: Перинатальный центр Карелии достроили

Завершается благоустройство территории Перинатального центра, сообщили в правительстве республики.

Ход окончания работ проверил руководитель Минстроя Карелии Олег Ермолаев.

К настоящему времени само здание уже полностью готово, подготовлены операционные и родовые залы. Завершается расстановка медицинской мебели и медицинского оборудования, работают клининговые службы. Также заканчиваются отделочные работы в пищеблоке, смонтирована система вентиляции.

По словам Олега Ермолаева, медицинское учреждение на сегодняшний день одно из самых современных не только в плане обеспеченности новейшим инновационным оборудованием, но и в части инженерной инфраструктуры.

Работы по благоустройству в настоящее время практически завершены. На территории установлены фонари, заасфальтированы пешеходные дорожки, оборудованы поребрики. Также отсыпаны клумбы и высажены саженцы хвойных и лиственных пород деревьев и кустарников. В течение недели будут установлены урны, вазоны и скамейки по всей пешеходной зоне.