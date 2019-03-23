ФОТО: Петрозаводчане борются с несанкционированной расклейкой афиш

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Владельцы городских концертных площадок присоединились к акции "Стоп рекламе вне закона", сообщили в мэрии Петрозаводска.
Представители компаний – собственников помещений, в которых проводятся концертные программы, поддержали организованную администрацией города акцию. Сотрудники предприятий присоединились к удалению незаконно расклеенных по городу афиш.
"Владельцы городских концертных площадок понимают, что несанкционированная расклейка афиш портит облик нашего города. Помимо содействия в проведении акции "Стоп рекламе вне закона", они также высказали предложение о том, чтобы в договорах с организующими гастроли контрагентами отдельно оговаривались правила размещения рекламы", – отметила заместитель главы Петрозаводска Юлия Мизинкова.
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