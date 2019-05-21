ФОТО: Петрозаводчане по совету властей сами утилизировали 2,5 тонны старых покрышек

Около трех тонн использованной авторезины сдали за несколько дней в безопасную утилизацию петрозаводчане, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске продолжается бесплатный сбор в утилизацию использованной авторезины. Контейнер для сбора в отслуживших свой срок автомобильных покрышек установлен рядом со второй проходной муниципального предприятия "Автоспецтранс" (Вытегорское шоссе, 82).

"С 15 мая жители города самостоятельно привезли в утилизацию более 2,5 тонн старых покрышек. Еще более 50 тонн авторезины собрали на территории города компании ООО "Экосервис" и ПМУП "Автоспецтранс", - сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Отметим, что сбор использованных автопокрышек в контейнер-накопитель, расположенный на Вытегорском шоссе, предусмотрен лишь от частных лиц. Предприятия и организации должны заключить с ПМУП "Автоспецтранс" договор.