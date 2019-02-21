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Новости. От читателей
11:19, 21 Февраля 2019

ФОТО: Петрозаводчане пожаловались на лужи у подъездов и заваленные снегом дворы

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Жителям Петрозаводска приходится форсировать огромные лужи и пробираться сквозь снежную кашу во дворах, чтобы попасть домой.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото, на которых запечатлели улицы Советскую и Шотмана.

Жители напоминают, что ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник просила усилить работу по уборке города, а во дворах все равно не пройти.

"Вот так выглядит двор по ул. Шотмана, дом 34, - написала петрозаводчанка, - так его содержит управляющая компания".

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Комментарии

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Риторика
2019-02-21 11:53:02
Бесполезные для общества людишки сидят в администрации, заксобрании, госдуме и Кремле. Все остальные люди, с доходов которых уходят налоги в бюджет, имеют право называть себя налогоплательщиками. Вне зависимости от того, любят они лопатой махать или нет.
однозначно
2019-02-21 11:39:40
Петрозаводцы очень любят фотографировать, размножаться и требовать, но очень не любят работать дворниками. Зато блогеров, общественных деятелей, политологов и прочих бесполезных для общества людишек весьма в избытке. Вся эта шушара горделиво называет себя налогоплательщиками
Гость
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