11:19, 21 Февраля 2019
ФОТО: Петрозаводчане пожаловались на лужи у подъездов и заваленные снегом дворы
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Жителям Петрозаводска приходится форсировать огромные лужи и пробираться сквозь снежную кашу во дворах, чтобы попасть домой.
В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото, на которых запечатлели улицы Советскую и Шотмана.
Жители напоминают, что ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник просила усилить работу по уборке города, а во дворах все равно не пройти.
"Вот так выглядит двор по ул. Шотмана, дом 34, - написала петрозаводчанка, - так его содержит управляющая компания".
Все главное - здесь: #stolicaonego
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