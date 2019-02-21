ФОТО: Петрозаводчане пожаловались на лужи у подъездов и заваленные снегом дворы

Жителям Петрозаводска приходится форсировать огромные лужи и пробираться сквозь снежную кашу во дворах, чтобы попасть домой.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото, на которых запечатлели улицы Советскую и Шотмана.

Жители напоминают, что ранее глава Петрозаводска Ирина Мирошник просила усилить работу по уборке города, а во дворах все равно не пройти.

"Вот так выглядит двор по ул. Шотмана, дом 34, - написала петрозаводчанка, - так его содержит управляющая компания".