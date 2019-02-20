Мирошник поручила усилить работу по уборке Петрозаводска в связи с оттепелью и прошедшим снегопадом

Особое внимание будет уделено очистке придомовых территорий, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Глава города Ирина Мирошник дала поручение подрядной организации активизировать работы по уборке улично-дорожной сети в период наступления положительных температур.

Всем муниципальным учреждениям поручено организовать уборку территорий, прилегающих к их зданиям и сооружениям, а структурным подразделениям Администрации Петрозаводска – обеспечить контроль за ходом работ в подведомственных организациях.

В связи с наступлением оттепели управляющим компаниям указано на необходимость своевременной очистки кровель, водостоков, крыш, козырьков от снежных навесов, наледи и сосулек, уборки от снега и льда крылец, уличных лестниц, пандусов, а также обработки их поверхностей противогололедными материалами.