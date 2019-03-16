ФОТО: Петрозаводчанка ищет свидетелей, чтобы наказать мужчин, разбивших ее автомобиль

Девушка в Петрозаводске ищет очевидцев, которые видели, как на улице Ригачена оторвалась буксировочная сцепка у автобусов и разбила стекла в ее автомобиле.

"Ищу свидетелей, которые проезжали по ул Ригачина 5 марта в промежутке с 22.00 до 23.00 и видели, как один автобус осуществлял буксировку другого автобуса на перекрестке Державина-Ригачина в сторону газозаправки в направление движения Ключевая-Центр, - написала петрозаводчанка в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии". - Если у кого-то на видеорегистраторе есть сам факт буксировки, прошу откликнуться. Также молодой человек, который подошел к ним и спросил, как долго они будут преграждать проезд, прошу Вас откликнуться".

Девушка рассказала, что с ней произошла дикая история.



фото паблика ДТП Петрозаводска и Карелии

- Я возвращалась домой, ехала со стороны туркомплекса "Карелия" по улице Ригачина около 40 км/ч. Улица была пустая, не было встречных или впереди едущих автомобилей. В районе перекрестка по ул. Ригачина и ул. Державина на встречной мне полосе находилось два автобуса. Один автобус буксировал другой на повороте в сторону газозаправочной станции на перекрестке внизу Державина-Ригачина. Один из автобусов был прицеплен ко второму на тросе, они осуществляли буксировочные манёвры. В тот момент, когда я проезжала мимо них, у них порвался трос и что-то вылетело и разбило мне лобовое стекло, так же что-то разбило мне полностью заднее стекло моего автомобиля. Я услышала громкий хлопок, у меня на лобовом стекле появилась дыра, осколки лобового стекла мне ударили в лицо. Я закрыла глаза, стала медленно снижать скорость и затормозила ориентировочно около дома №38 по ул. Ригачина (около автомойка самообслуживания). Несколько минут я находилась в шоке от произошедшего, так как если бы эта железная часть (фото прилагаю) пробила бы насквозь лобовое стекло, меня могло бы убить. Когда я отошла от шокового состояния, я сразу же поняла, что какая-то часть от их буксировочного троса, болт или какая-то другая "железяка", повредили мне оба стекла в автомобиле. Так как кроме двух автобусов на улице не находилось ни одной машины, там нет домов и крыш, откуда мог прилететь "болт", единственная возможность, откуда это могло прилететь - от автобусов.



фото паблика ДТП Петрозаводска и Карелии

Я вышла из машины и направилась к двум автобусам, у которых в тот момент трос был разорван, водители в тот момент искали на дороге отвалившиеся части от их буксировочных приспособлений (трос, болты и прочее), на мои претензии, что их болт влетел мне в машину, они не отреагировали. А послали меня куда подальше. И снова продолжили закреплять трос, чтобы продолжить буксировку на повороте. После чего один отбуксировал другого на газозаправочной станцую. В тот момент, когда они снова пытались закрепить трос, подошел молодой человек, которому они мешали въехать или выехать, и спросил, как долго они тут еще будут. Я вызвала полицию. Пока я ждала сотрудников, один автобус уже уехал. Второй еще был на заправке. Сотрудники по какой-то причине не подошли к нему.

В настоящий момент водители автобусов отрицают факт буксировки.



фото паблика ДТП Петрозаводска и Карелии

Поэтому ищу свидетелей, которые просто видели факт, что автобуса стояли друг за другом и буксировали, которые даже устно без видеозаписей могут подтвердить этот факт.

Девушка пишет, что на фото она успела запечатлеть водителя, который крепил трос, но мужчина утверждает, что остановился там случайно.