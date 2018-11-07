ФОТО: Певица Нюша стала мамой

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Нюша выложила в Сеть первое фото ребенка.
О радостном событии Нюша сообщила в своем Instagram, пишет Life.
"Наш ангелочек #лапочкадочка", – так молодая мама подписала первую фотографию ребенка.
К посту певица прикрепила трогательный снимок.
Такое же фото опубликовал в соцсети и супруг Нюши Игорь Сивов. Он рассказал, что присутствовал на родах.
"Мужики, то, что я увидел и ощутил, – это никогда нельзя ощутить в обычной жизни. После этого я уверен ещё больше в одном: женщины – это чудо и их нужно любить, холить и носить на руках... Я теперь точно перестану вообще спорить, ворчать, высказывать свои упрёки какие-то своей ненаглядной и любимой супруге. Люблю тебя", – написал счастливый отец.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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