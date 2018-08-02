ФОТО: Под Петрозаводском неизвестные устроили свалку из картошки

По дороге от Соломенного в сторону ДОК "Калевала" неизвестные выкинули несколько десятков мешков с картофелем.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликованы фото, на которых горожане запечатлели две огромные кучи мешков с картофелем.

"По дороге от Соломенного в сторону ДОК "Калевала" кто-то разгрузил, наверное, две машины с гнилой картошкой", - предположили горожане.