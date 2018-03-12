ФОТО: Появились кадры с места смертельного ДТП в Олонецком районе

В Олонецком районе при столкновении иномарки и фуры погиб 62-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, 11 марта в 9.50 в Олонецком районе, на 272 км федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", столкнулись фура и BMW Х5, двигавшийся со стороны Санкт-Петербурга.

Как сообщили в ГИБДД, при прохождении правого поворота водитель иномарки допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем DAF с полуприцепом.

В результате аварии 62-летний водитель BMW от полученных травм скончался на месте ДТП, 42-летний водитель грузового автомобиля DAF, получил травмы и был госпитализирован.

По данному факту проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

На сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии" появились фото с места смертельного ДТП.