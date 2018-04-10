ФОТО: Появились снимки аварии в Пряжинском районе Карелии

За деревней Маньга столкнулись легковой автомобиль и фургон.

Вчера в 11.45 в Пряжинском районе Карелии, на 450-м километре автодороги А-121 "Сортавала", в шести километрах от деревни Маньга, произошла авария с участием легкового автомобиля Дэу (Daewoo Nexia) и фургона УАЗ, сообщается в группе dtpptz.ru со ссылкой на республиканское МЧС.

ДТП произошло на извилистом участке автодороги.

От столкновения (легковой автомобиль - левым передним крылом, фургон - передней стороной справа) автомобили разбросало по проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительной информации Управления ГИБДД МВД по РК, водитель автомобиля "Деу Нексия" при развороте не пропустил автомобиль "УАЗ". В результате ДТП водитель автомобиля "УАЗ" травмирован и направлен в лечебное учреждение.

Для ликвидации последствий происшествия на автомобильной дороге привлекались пожарно-спасательные подразделения Пряжинского района.