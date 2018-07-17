ФОТО: Поклонники не поняли "похабное фото" Семенович

Кое-кто решил, что у певицы начались роды.

Экс-солистка "Блестящих" Анна Семенович не раз демонстрировала в Инстаграм откровенное декольте, славится она и своими фотографиями в купальнике. Но последнее фото, которое опубликовала артистка, пользователи не поняли, рассказывает "Комсомольская правда". И даже осудили. Красавица сфотографировалась в ванной с разведенными ногами, чем вызвало шквал критики среди поклонников. Многие посчитали позу и внешний вид артистки вульгарными. "Похабное фото", "Боже, как вульгарно!", "Отвернуло", "Зачем так ноги расставлять?", "У меня первая ассоциация, что роды начались", - высказались пользователи соцсетей.

Сама артистка под фото написала, что вечеринка закончилась, а она сейчас отдыхает на острове Крит, но ей теперь не уснуть. Один из подписчиков заметил, что в возрасте Семенович можно было вести себя и поприличнее, мол, все-таки Анне уже не 17 лет.

Неожиданно для всех Анна Семенович решила отреагировать на критику подписчиков. Она написала, что возраст женщин имеется только в паспорте, а она сама продолжает оставаться молодой и красивой.