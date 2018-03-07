ФОТО: Поклонницы озаботились – что у Билана в трусах?

Певец выложил в Инстаграм пикантный снимок.

Смелым снимком заинтриговал поклонников 36-летний Дима Билан: певец опубликовал утреннее "постельное" фото, на котором запечатлен лежащим в кровати в футболке и боксерах, рассказывает lady.mail.ru.

"Я просто сплю. И, кажется, от переезда не выспался, но уже расписал на сегодня программу в Волгограде! Сводки будут". Дима Билан.

Снимок вызвал бурные обсуждения среди поклонников. Многие восторгались откровенным фото своего любимца, кто-то отмечал, что Дима стал слишком худым, но большинство принялось гадать, реально ли то, что они видят на фото. "Зона бикини выглядит неестественно", "Что же ты подложил в белье?", "Дим, ты переборщил", "Носок в трусы подложил, что ли?", "Почему-то я тоже про носки подумала, глядя на это фото", "В следующий раз - фото без трусов", - написали любопытные фанатки.

Напомним, ранее Билан уже делился пикантными снимками - в январе певец устроил откровенную фотосессию на отдыхе.