ФОТО: Полину Гагарину заподозрили в анорексии

Певица и наставница шоу "Голос" Полина Гагарина шокировала поклонников своей худобой.

Как отмечает "Комсомольская правда", после первых родов в 2007-м году артистка очень долго приходила в форму, потому как поправилась весьма серьезно. Тогда певица похудела на 40 кг, и почти десять лет удерживала вес. Правильно питалась, занималась спортом. И вот – долгожданная вторая беременность. Полина тщательно скрывала своё счастливое положение. Как потом выяснилось, потому что не хотела, чтобы мошенники спекулировали на ее фото "до/после", проталкивая "чудодейственные" препараты под ее именем.

"После того как Гагарина сбросила лишний вес, она решила заняться "качеством тела". Певица стала активно делиться фотографиями и видео, сделанными во время тренировок. Каждую неделю к артистке приезжает фитнес-тренер, который проводит тренировки по улучшению фигуры", - отмечает издание.

И вот, долгожданный пляж, когда, казалось бы, можно показать результат в Инстаграме. Он действительно феноменальный: Полина стройна, с подкаченными в нужных местах мышцами.

Но поклонники отреагировали на фото Гагариной неоднозначно. Многим показалось, что такая худоба – это слишком. "Полиночка, вы супер, но кушайте побольше", "Нравится мне Гагарина, но рёбра – перебор", "Полина, мы вас очень любим и уважаем, не доводи себя до анорексии", - написали они.

А 31-летняя певица, судя по всему, чувствует себя в таком весе комфортно. В 2017-м году артистка говорила, что ее идеальный вес – 53 кило, но, вполне возможно, что сейчас она весит еще меньше.