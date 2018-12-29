Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

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Разыскивается 45 летний Алексей Л., подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ – кража.
Полиция просит граждан, имеющих сведения о местонахождении разыскиваемого, сообщать информацию по телефонам в Петрозаводске: 8-911-4359104, 8-911-4018356, 8(814-2) 75-50-00.
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