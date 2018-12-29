Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

Бизнесмен из Петрозаводска не рассчитывает на новогодние подарки от государства.

Руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Лексунов подвел новогодние итоги и рассказал, как благодаря их современной глазной клинике в Карелии развивается медицинский туризм.

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