ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже

В Петрозаводске объявлен розыск 39-летней женщины, подозреваемой в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска разыскивают подозреваемую в совершении кражи Анну Б. 1979 года рождения, которая скрылась от органов следствия.

полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщать об этом по телефонам: 8 (911) 402-49-26 или 02.