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Новости. Политика
14:47, 04 Сентября 2018

ФОТО: После обращения президента по всей России проходят многочисленные митинги против пенсионной реформы

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Власть скрывает реальные масштабы протеста, который жители нашей страны выражают против повышения пенсионного возраста.

После телеобращения Путина, который поддержал повышение пенсионного возраста, на улицы городов и поселков в знак протеста вышли тысячи граждан. Многочисленный митинг КПРФ 2 сентября прошел в Москве, в нем участвовало, по оценкам организаторов, около 100 тысяч человек.

Массовый протест высказали жители Ульяновска, Екатеринбурга, Калуги, Саратова, Самары, Вологды, десятков других российских городов.

Ни один из федеральных телеканалов не показал эти митинги. Между тем, они демонстрируют реальное отношение россиян к пенсионной реформе, которая обернется тем, что многие останутся без пенсий – просто не доживут до нового пенсионного возраста.

Мы сделали для вас подборку фото с акций КПРФ, которые прошли 2 сентября в Ульяновске, Самаре, Калуге, Саратове, Екатеринбурге, Чебоксарах.

В Петрозаводске акция протеста против повышения пенсионного возраста состоится 6 сентября в 17.30 в гайд-парке в устье Лососинки.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-09-04 15:57:07
Как вшивота здесь зашевелилась ,не нравится активность народа , привыкли разворовывать гос.имущество . Это не народ страну к революции толкает , а всякие либеральные уроды развала страны хотят .Уроды -негодяи
Orava
2018-09-04 16:01:51
Кирюха непутёвый, или либерал медведев?
Orava
2018-09-04 16:01:36
Кирюха непутёвый, либерал путин что ли?
ПлачУ и ПлАчу
2018-09-04 15:53:07
Достаточно законодательно поднять минимальную зп, а отчисления пропорционально увеличатся и всем счастье, кроме ворья.
Orava
2018-09-04 15:43:26
Все на митинг
АК
2018-09-04 15:40:30
А ведь достаточно отменить регрессивную шкалу пенсионных взносов и денег на пенсии хватит без увеличения пенсионного возраста. Но тогда богатым придется платить больше, а такого не будет никогда, лучше у бедных отбирать.
Инженер Брунс
2018-09-04 15:34:26
фейковые новости от коммуняк, которые жаждут войну в стране разжечь, а потом зеленой резанной бумагой откреститься. Негодяи
кир
2018-09-04 15:18:41
Будет вам белка, будет и свисток. Вы что, войны хотите? Не за горами она, а вы опять ни к чему не готовы.
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