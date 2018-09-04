ФОТО: После обращения президента по всей России проходят многочисленные митинги против пенсионной реформы

Власть скрывает реальные масштабы протеста, который жители нашей страны выражают против повышения пенсионного возраста.

После телеобращения Путина, который поддержал повышение пенсионного возраста, на улицы городов и поселков в знак протеста вышли тысячи граждан. Многочисленный митинг КПРФ 2 сентября прошел в Москве, в нем участвовало, по оценкам организаторов, около 100 тысяч человек.

Массовый протест высказали жители Ульяновска, Екатеринбурга, Калуги, Саратова, Самары, Вологды, десятков других российских городов.

Ни один из федеральных телеканалов не показал эти митинги. Между тем, они демонстрируют реальное отношение россиян к пенсионной реформе, которая обернется тем, что многие останутся без пенсий – просто не доживут до нового пенсионного возраста.

Мы сделали для вас подборку фото с акций КПРФ, которые прошли 2 сентября в Ульяновске, Самаре, Калуге, Саратове, Екатеринбурге, Чебоксарах.

В Петрозаводске акция протеста против повышения пенсионного возраста состоится 6 сентября в 17.30 в гайд-парке в устье Лососинки.