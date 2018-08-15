11:21, 15 Августа 2018
ФОТО: Родившуюся в Костомукше девочку госпитализировали в Петрозаводск на вертолете
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Национальная служба санитарной авиации выполнила санитарный вылет в Костомукшу. Вертолет забрал новорожденную девочку, которой потребовалась медицинская помощь.
Девочка родилась раньше срока, 11 августа.
"Недоношенную новорожденную девочку (11.08.2018) с респираторным дистресс-синдромом, дыхательной недостаточностью 2 степени на вертолете госпитализировали в Республиканскую больницу (г.Петрозаводск)", - сообщили в службе санавиации.
По информации сайта "64 параллель", для Национальной службы санитарной авиации это 20-й вылет в Костомукшу за 2018 год.
"Спецбригады забирают особо тяжелых пациентов, тех, для кого время – решающий фактор", - отмечает издание.
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