ФОТО: Руководитель управления пресс-службы главы Карелии нашел на крыльце совенка

Иван Степанов написал в соцсети, что совенка окружила стая ворон.

Утром 4 июня руководитель управления пресс-службы главы Карелии Иван Степанов нашел на крыльце дома совенка. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня утром на крыльце дома обнаружили маленького совёнка. Его окружила стая воронья с явными намерениями. Ворон отогнали, а для совёнка сделали укрытие из картонной коробки. Спасибо сотрудникам комплекса "Зоолесье", которые согласились приютить птицу и показать ветеринару", - написал Степанов.