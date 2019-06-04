13:24, 04 Июня 2019
ФОТО: Руководитель управления пресс-службы главы Карелии нашел на крыльце совенка
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Иван Степанов написал в соцсети, что совенка окружила стая ворон.
Утром 4 июня руководитель управления пресс-службы главы Карелии Иван Степанов нашел на крыльце дома совенка. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".
"Сегодня утром на крыльце дома обнаружили маленького совёнка. Его окружила стая воронья с явными намерениями. Ворон отогнали, а для совёнка сделали укрытие из картонной коробки. Спасибо сотрудникам комплекса "Зоолесье", которые согласились приютить птицу и показать ветеринару", - написал Степанов.
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