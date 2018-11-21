ФОТО: Самбурская выложила снимок без пластической операции

Новости по теме
Загрузка...
Актриса и ведущая Анастасия Самбурская выложила в Instagram фото, на котором не видно следов хирургического вмешательства.
Пост, полный самоиронии, Анастасия выложила в Instagram, где у неё 10 млн подписчиков.
Именно подписчикик заставили Самбурскую предъявить доказательство "опертивного невмешательства", пишет Life. Девушка устала доказывать, что не ложилась под нож хирурга, и придумала довольно изящный способ опровержения.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
20.11.2018, 19:46
14.11.2018, 10:10
16.11.2018, 17:04
Аналитика
Сегодня 15:17
Капитал
Директор Олонецкого молочного комбината добивается участия губернатора в решении вопроса о выкупе имущества предприятия.
Сегодня 11:40
20.11.2018 16:27
19.11.2018 14:05
19.11.2018 10:09
Чтиво
Сегодня 22:10
Личное мнение
Известный российский политолог, глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев заступился за Артура Парфенчикова.
15.11.2018 15:24
14.11.2018 09:33
13.11.2018 12:22
Медиа
19.11.2018 17:36
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии