ФОТО: Самбурская выложила снимок без пластической операции

Актриса и ведущая Анастасия Самбурская выложила в Instagram фото, на котором не видно следов хирургического вмешательства.

Пост, полный самоиронии, Анастасия выложила в Instagram, где у неё 10 млн подписчиков.

Именно подписчикик заставили Самбурскую предъявить доказательство "опертивного невмешательства", пишет Life. Девушка устала доказывать, что не ложилась под нож хирурга, и придумала довольно изящный способ опровержения.







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"Сидим с одноклассницами, культурно выпиваем юпи) на фоне ковра, естественно) мне 13 лет. Если ещё раз спросят про пластику носа, пожалуйста, я наверное, её в 12 сделала. Радует, что мешки под глазами у меня с детства и никуда не делись", – подписала фото Самбурская.