ФОТО: Самые интересные моменты "Лыжни России" в Петрозаводске

Сегодня Карелия в тринадцатый раз присоединилась к гонке "Лыжня России".

В Петрозаводске гонка по традиции прошла на территории республиканского спортивного комплекса "Курган". К соревнованиям были допущены участники всех возрастов и физической подготовленности, в том числе – совсем юные гонщики.

Первыми "Лыжню России" открыли спортсмены: юноши и девушки 2001 года рождения и младше, а также женщины 2000 года рождения и старше пробежали 5 км; мужчины 2000 года рождения и старше преодолели дистанцию 10 км свободным стилем.

Были организованы два массовых забега без учета времени: на 500 м для дошкольников и на 3 км для всех желающих.

Шапочки с символикой Всероссийской лыжной гонки в Петрозаводске были выданы первым 2000 зарегистрированным участникам.

Побывавший на гонках корреспондент "Столицы на Онего" рассказал, что на соревнованиях, как обычно, было очень много народу.

"Совсем маленьких детей выделили в отдельную группу. А дети лет десяти на вид стартовали в общем большом старте, вместе со взрослыми. Некоторые падали, запутывались в лыжах.

На первом спуске образовалась небольшая пробка - лыжники частенько падали на склоне, а наверху стояли и ждали, пока те поднимутся и поедут дальше".