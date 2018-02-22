ФОТО: Школе Карелии присвоили имя героического танкиста

Накануне Дня защитника Отечества Гирвасской школе присвоено имя земляка – Героя Советского Союза Алексея Афанасьева.

В преддверии Дня защитника Отечества к проекту Общероссийского народного фронта "Имя героя – школе" присоединилась Гирвасская средняя общеобразовательная школа Кондопожского района. Активисты ОНФ приняли участие в торжественных мероприятиях по присвоению имени Героя Советского Союза Алексея Афанасьева образовательному учреждению, где провели "урок мужества" для учащихся сельской школы.

"Символично, что накануне 23 февраля, когда чествуем всех защитников Отечества, на родине офицера-танкиста Алексея Николаевича Афанасьева вспоминают его боевой путь, его подвиги, которые чуть не стоили ему жизни. Героями не рождаются, ими становятся. Наши дети должны знать историю своей малой родины, ее земляков. Поэтому важно рассказывать школьникам, начиная с младших классов, о людях, которые ковали победу во время Великой Ответственной войны, о героях-интернационалистах. И важно, что перед школьниками выступил сын Героя Советского Союза Владимир Алексеевич Афанасьев. Ребята из первых уст узнали о герое школы", – сказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Анна Лопаткина.

Алексей Николаевич Афанасьев в годы Великой Отечественной войны сражался на Ленинградском фронте, участвовал в строительстве Дороги жизни и в боях по прорыву блокады Ленинграда. В 1943 году окончил курсы младших лейтенантов, затем в 1944 году – казанское танковое училище, в звании младшего лейтенанта был назначен командиром танка в 58-ю танковую бригаду. В июле 1944 года его танк первым ворвался в центр польского города Люблин, уничтожил большое количество боевой техники и живой силы врага, рассеял колонну противника, потом захватил мост и удерживал его до подхода основных сил. В конце боя гвардии младшего лейтенанта Афанасьева выбросило из горящего танка взрывной волной. Обожженного и контуженного его подобрали местные жители, а сослуживцы решили, что он погиб. Указом президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм Алексею Афанасьеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Но офицер-танкист не погиб: после длительного лечения в госпитале вернулся в строй, а войну закончил в Берлине.

После торжественных мероприятий в гирвасской школе, где прошли презентация ролика "Боевой путь Алексея Афанасьева" и концерт, общественники приняли участие в возложении гирлянды памяти к Братской могиле советских воинов в Гирвасе.

"Проект ОНФ "Имя героя – школе" помогает сохранить память о поколении победителей. Гирвасская школа стала уже третьей школой Карелии, присоединившейся к проекту ОНФ. В 2018 году еще четыре школы республики увековечат имена героев в своих названиях. И эта важная работа, в которую включены и педагоги, и дети, и родители, поскольку в каждой школе создаются музеи, активно ведется исследовательская деятельность, будет продолжаться", – заключила Анна Лопаткина.