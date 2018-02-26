ФОТО: Силовики перекрыли центр Петрозаводска

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На проспекте Ленина сегодня вечером начались антитеррористические учения.
По информации "Столицы на Онего", вечером 26 февраля у ТРЦ "Макси" проходят учения. Сотрудники силовых структур перекрыли движение на перекрестках и взяли в кольцо торговый центр.
Фото прислали с места событий читатели "Столицы на Онего".
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