ФОТО: Силовики перекрыли центр Петрозаводска

На проспекте Ленина сегодня вечером начались антитеррористические учения.

По информации "Столицы на Онего", вечером 26 февраля у ТРЦ "Макси" проходят учения. Сотрудники силовых структур перекрыли движение на перекрестках и взяли в кольцо торговый центр.

Фото прислали с места событий читатели "Столицы на Онего".