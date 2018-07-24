ФОТО: Со здания ЦСК в Петрозаводске исчезла реклама, а площади начали пустеть

Покупатели заметили, что ассортимент в ЦСК стал скуднее.

В крупном строительном гипермаркете ЦСК на Попова, 7 в Петрозаводске происходит движение. Покупатели заметили, что с наружной стороны здания исчезли многочисленные рекламные баннеры.

Внутри также заметны изменения: площади перед торговыми залами, где раньше располагались образцы различных товаров, опустели, в самих торговых залах, в частности, в отделе дверей исчезли перегородки. Как заметили посетители, товаров в гипермаркете стало намного меньше, однако распродаж и больших скидок не наблюдается. В связи с этим они выразили опасения, что магазин готовится к закрытию.

Напомним, по итогам проверки, проведенной надзорными органами в апреле этого года, в здании гипермаркета на ул. Попова, 7 было выявлено 42 нарушения, среди которых значились, например, "выставка" диванов на пути эвакуации, нерегулируемые вручную раздвижные двери и пр., в связи с чем прокуратура потребовала приостановить деятельность в здании. 12 июля судья Петрозаводского городского суда Елена Ващенко вынесла решение о полном удовлетворении иска прокуратуры к гипермаркету ЦСК и потребовала приостановить эксплуатацию здания до полного устранения всех выявленных нарушений. Ответчику дали 30 дней на обжалование решения в апелляционном порядке.

Как пояснили нам в самом ЦСК, происходящие изменения вызваны плановыми перемещениями товаров. Перемещение отделов в соответствии с правилами маркетинга происходит регулярно, чтобы товар не застаивался.