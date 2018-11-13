ФОТО: Солистка группы "А-студио" поделилась снимком без макияжа

Кети Топурия выложила в Instagram фото без макияжа.

Не каждая звезда рискует поделиться в соцсетях снимками без макияжа, ведь это может не понравиться поклонникам, пишет Eg.ru. Этого абсолютно не боится Кети Топурия, которая сделала такой пост на своей странице в Instagram.



Instagram / keti_one_official

"День прошел и срок короче. Спи, шпана, спокойной ночи", – написала певица в подписи к снимку.