ФОТО: Солистка группы "Непара" изменилась до неузнаваемости

Даже самые преданные поклонники перестали узнавать 40-летнюю солистку дуэта "Непара" Викторию Талышинскую.

Как пишет Woman, осенью 2016 года Талышинская впервые стала матерью. С тех пор она никак не может избавиться от лишнего веса.

"Во время беременности Виктория Талышинская ни в чем себе не отказывала. Певица не скрывала, что регулярно ела сладкое на ночь. Своим любимым блюдом солистка дуэта "Непара" называла шоколадную пасту", - отмечает издание.

После того, как артистка родила дочь и начала публиковать в Интернете кадры с коляской, ее поклонники решили, что певица постепенно приходит в форму. Всего через месяц после появления на свет маленькой Варвары Виктория вновь начала выступать на концертах.

"Однако недавние кадры Талышинской из передачи "Нашпотребнадзор" очень удивили фанатов артистки. Дело в том, что поклонники не сразу смогли признать певицу. Конечно, говорят, что телевизор полнит, но тут дело явно не в оптической иллюзии. Видимо, борьба с лишним весом продолжается и по сей день", - отмечается в сообщении сайта.