ФОТО: Сотни жителей Петрозаводска выстроились в очередь за почти халявной пиццей

Акция от Додо пиццы – 3000 вкуснейших Пепперони 25 см всего за 100 рублей – поманила сотни горожан.

В Петрозаводске сегодня проходит День пиццы. Горожане с утра атаковали пиццерию "Додо пицца" на улице Антикайнена. Пепперони по 100 рублей торгуют с 9 утра. Около 11 часов в пиццерию стояла очередь на улице в 100 человек.

Акция продолжится до тех пор, пока не будет продано 3000 пицц.