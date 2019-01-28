ФОТО: Сотрудники МЧС Карелии приняли участие в тренировочных занятиях в теплодымокамере

На днях, в рамках подведения итогов деятельности подсистемы РСЧС, состоялись тренировочные занятия в теплодымокамере, которая расположена в аэропорте.

В мероприятии, которое состоялось под руководством сотрудников МЧС Карелии, приняли участие начальники местных пожарно-спасательных гарнизонов.

"Газодымозащитники в целом с задачей справились в полном объеме, – отметил в ходе мероприятия Дмитрий Кононов, начальник Управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления МЧС России по Республике Карелия. – В камере было создано сильное задымление. На практике огнеборцам в условиях плохой видимости необходимо было в составе звена пройти полосу с препятствиями в виде лабиринта с первого на второй этаж. Условия, смоделированные в данной камере, максимально приближены к боевой обстановке и помогают пожарному научится принимать верные решения".