ФОТО: Сотрудники МЧС рассказали, на каких водоемах Петрозаводска еще не встал лед

Инспекторы ГИМС провели осмотр и сделали замеры толщины льда на водоемах Петрозаводска.

Мероприятие проводилось с целью мониторинга состояния и толщины ледового покрова в Петрозаводской губе Онежского озера, на акватории озера Четырехверстное и в местечке Каменный карьер, а также проведения профилактических и разъяснительных бесед среди населения, сообщили в МЧС Карелии.

Как показала проверка, средняя толщина льда в местечке Каменный карьер составляет 35-38 см, а на озере Четырехверстное – 40 см. В Петрозаводской губе Онежского озера в двухстах метрах от берега толщина льда составляет 15 см, но ледовый покров установился до местечка Петушки, далее открытая вода.

"Уважаемые рыбаки! Выполненные замеры подтвердили, что в проверенных районах выходить на лед можно, но с соблюдением всех правил безопасности. Помните, что следует соблюдать осторожность в местах, где имеется быстрое течение, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоемы ручьи и вливаются теплые сточные воды. Если на снежном покрове имеются проталины, остановитесь! Возможно, здесь была полынья или промоина, не успевшая покрыться прочным льдом. Выезд на автотранспорте на лед запрещен", - напоминают в МЧС Карелии.