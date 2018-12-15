ФОТО: Спорткомплекс с ледовой ареной и бассейном открыт сегодня в Президентском кадетском училище Петрозаводска

В Петрозаводске состоялось открытие спортивного комплекса на территории Президентского кадетского училища.

Спортивный объект построен спустя год после открытия самого училища.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в спорткомплексе разместились каток с искусственным людом, бассейн, раздевалки, душевые, трибуны для зрителей.

Кадеты Петрозаводского Президентского кадетского училища получили комплекты спортивной формы и клюшки от министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Одновременно со спорткомплексом в училище Петрозаводска ледовые арены сегодня открылись в Мурманском нахимовском училище и в Казанском суворовском училище.

Президентское кадетское училище Петрозаводска начало работу 1 сентября 2017 года. Сейчас в заведении учатся 480 кадетов из разных регионов России. Предполагается, что к 2021 году количество учеников достигнет 840. К этому же времени на территории училища планируется возвести еще три спальных корпуса, стадион и ряд других объектов инфраструктуры, сообщают в правительстве.