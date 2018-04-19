ФОТО: Спустя два года на Ключевском шоссе вновь провалился асфальт

В Петрозаводске рушится асфальт – водители негодуют.

В паблике "ДТП Петрозапводска и Карелии" в минувшую среду появилос сообщение о том, что на Ключевском шоссе образовалась огромная яма.

"Асфальт рушится, - написали очевидцы, - самодельное ограждение без всяких дорожных знаков двигается к центру дороги. С момента сообщения дежурному по городу прошло больше 12 часов".

Напомним, что в июле 2016 года в этом же месте уже было обрушение асфальта. Тогда образовалась яма шириной 2 метра и глубиной 1 метр.