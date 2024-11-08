«Лицом в Россиюшку»: малыш в коляске со всего размаха упал на пешеходном переходе в Петрозаводске, когда его мама оступилась на яме

фото: © Скриншот с видео: Артем Минин / ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

Пользователи сети выразили надежду, что с упавшим ребенком все хорошо.

О вызвавшем волнения в сети инциденте рассказали в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии. Там же было опубликовано видео, на которое попал момент падения на «зебре» молодой женщины и коляски с маленьким ребенком.

Очевидцем стал автомобилист с видеорегистратором в машине, который и зафиксировал происходящее на пешеходном переходе на Перевалке.

Женщина и ребенок в коляске упали в Ругозерском переулке. сообщил очевидец.

«Кто виноват? Мама, которая не увидела яму на пешеходном, или обслуживающая организация?» — написал пользователь сети.

«Будьте осторожны, переходя дорогу», — добавил автор поста.

В комментариях подписчики развернули бурное обсуждение ситуации.

Один из пользователей сети написал: «Ребенок такой маленький, а уже упал лицом в Россиюшку».