«Лицом в Россиюшку»: малыш в коляске со всего размаха упал на пешеходном переходе в Петрозаводске, когда его мама оступилась на яме

Пользователи сети выразили надежду, что с упавшим ребенком все хорошо.
О вызвавшем волнения в сети инциденте рассказали в паблике ДТП Петрозаводска и Карелии. Там же было опубликовано видео, на которое попал момент падения на «зебре» молодой женщины и коляски с маленьким ребенком.
Очевидцем стал автомобилист с видеорегистратором в машине, который и зафиксировал происходящее на пешеходном переходе на Перевалке.
Женщина и ребенок в коляске упали в Ругозерском переулке. сообщил очевидец.
«Кто виноват? Мама, которая не увидела яму на пешеходном, или обслуживающая организация?» — написал пользователь сети.
«Будьте осторожны, переходя дорогу», — добавил автор поста.
В комментариях подписчики развернули бурное обсуждение ситуации.
Один из пользователей сети написал: «Ребенок такой маленький, а уже упал лицом в Россиюшку».
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