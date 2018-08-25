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Новости. Происшествия
09:35, 25 Августа 2018

ФОТО: Стали известны подробности лобового столкновения иномарок недалеко от Матросов

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Стали известны подробности и появились фото с места серьезного ДТП, которое произошло накануне в Пряжинском районе Карелии.

Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, авария произошла накануне в 11.45 на 394 км федеральной трассы "Кола" в Пряжинском районе Карелии, в семи километрах за поселком Матросы.

На извилистом участке дороги столкнулись кроссовер KIA Sportage и минивэн Opel Zafira, двигавшиеся в противоположных направлениях.  

По предварительной информации, лобовое столкновение произошло, когда один из участников ДТП совершал маневр обгона. По данным ГИБДД, это был водитель KIA Sportage, который выехал на встречную полосу движения. 

Как стало известно, в результате ДТП 61-летний водитель Opel Zafira получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение, водителю KIA Sportage назначено амбулаторное лечение.

Портал ДТП ПТЗ предоставил фото с места аварии.  

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